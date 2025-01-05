Fenerbahçe'den Kevin Danso için 15 milyon euro

Fenerbahçe, Lens forması giyen Kevin Danso için 15 milyon euro'ya kadar çıktı. Sarı-lacivertlilerin stoper listesinde önemli isimler bulunuyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Kevin Danso için 15 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2025 10:13
Avrupa, Fenerbahçe'nin ocak transfer harekatını konuşuyor. İtalyan, Fransız ve İngiliz kulüpleri, sarı-lacivertli yönetimle amansız bir pazarlığa girdi.

Savunma oyuncuları için 15 milyon euro'nun üzerinde rakamlar konuşuluyor. Örneğin Kevin Danso için Lens kapıyı 20 milyon euro'dan açtı. Fenerbahçe ise Gana asıllı Avusturyalı stoper için 15 milyon Euro'ya kadar çıktı. Lens indirim yapmazsa alternatifi hazır.

CARLOS, HERMOSO

Sarı-lacivertliler, Aston Villa'dan Brezilyalı defans oyuncusu Diego Carlos'u kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor. Roma'dan Mario Hermoso ile prensipte anlaşma zaten tamamlandı.

MILAN SKRINIAR

Yönetim son kararı Jose Mourinho'ya bıraktı. Portekizli hocanın yapacağı tercihe göre son adım atılacak.

Fenerbahçe, Hermoso'nun yanı sıra Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmak istediği Milan Skriniar ile de ilgileniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery