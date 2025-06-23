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Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'luk teklife ret: Oosterwolde

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kalmasını istediği Oosterwolde için gelen 10 milyon Euro'luk teklifleri reddetti.

calendar 23 Haziran 2025 10:52
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'luk teklife ret: Oosterwolde
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Orta saha planlarının yanı sıra savunmayı da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek ve stoper rotasyonunun kilit ismi Jayden Oosterwolde için net kararını verdi.

F.BAHÇE, TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği isimlerden Jayden Oosterwolde'ye iki talip birden çıktı. İtalya'dan Bologna, İspanya'dan Celta Vigo, Hollandalı için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ancak sarı lacivertliler, 10 milyon avroluk teklifleri geri çevirdi. Oosterwolde'nin sözleşmesi uzatılacağı öğrenildi.

1,89m boyundaki sol bek, bu sezon çıktığı 14 maçta 1,274 dakika süre aldı. 


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