Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'luk teklife ret: Oosterwolde

Orta saha planlarının yanı sıra savunmayı da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek ve stoper rotasyonunun kilit ismi Jayden Oosterwolde için net kararını verdi.



F.BAHÇE, TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ



Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği isimlerden Jayden Oosterwolde'ye iki talip birden çıktı. İtalya'dan Bologna, İspanya'dan Celta Vigo, Hollandalı için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ancak sarı lacivertliler, 10 milyon avroluk teklifleri geri çevirdi. Oosterwolde'nin sözleşmesi uzatılacağı öğrenildi.



1,89m boyundaki sol bek, bu sezon çıktığı 14 maçta 1,274 dakika süre aldı.



