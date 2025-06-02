Fenerbahçe'de yetişti, Efes'e transfer oldu

Anadolu Efes, son iki sezondur Bursaspor Yörsan formasını terleten 22 yaşındaki skorer David Mutaf'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



Fenerbahçe altyapısından yetişen ve ardından bir seneliğine NCAA'in yolunu tutan genç oyuncu, 2021 yazında Gran Canaria'ya imza atarak Avrupa'ya geri dönmüştü.



İki senelik Kanarya Adaları serüveninin ardından 2023 yazında Türkiye'ye geri dönen David, imza attığı Bursaspor'da kariyerinin en büyük çıkışımı yakaladı.



Son iki sezondur Bursaspor kısa rotasyonunun en önemli parçalarından biri olan David Mutaf, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 30 maçta 12.0 sayı, 2.9 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile mücadele etti.



