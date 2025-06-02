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Fenerbahçe'de yetişti, Efes'e transfer oldu

Bir yandan Basketbol Süper Ligi'ndeki Playoff serüvenine devam eden Anadolu Efes, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Bu doğrultuda Efes, yerli rotasyonuna önemli bir takviye yaptı.

calendar 02 Haziran 2025 12:38 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 12:46
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: Anadoluefessk.org
Fenerbahçe'de yetişti, Efes'e transfer oldu
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Anadolu Efes, son iki sezondur Bursaspor Yörsan formasını terleten 22 yaşındaki skorer David Mutaf'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve ardından bir seneliğine NCAA'in yolunu tutan genç oyuncu, 2021 yazında Gran Canaria'ya imza atarak Avrupa'ya geri dönmüştü.

İki senelik Kanarya Adaları serüveninin ardından 2023 yazında Türkiye'ye geri dönen David, imza attığı Bursaspor'da kariyerinin en büyük çıkışımı yakaladı.

Son iki sezondur Bursaspor kısa rotasyonunun en önemli parçalarından biri olan David Mutaf, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 30 maçta 12.0 sayı, 2.9 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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