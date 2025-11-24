Fenerbahçe'de Nene yine sahnedeydi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.
Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 2 gol atan Dorgeles Nene, dün de Çaykur Rizespor maçında sahneye çıktı.
Bu kez gol atamayan Malili futbolcu dün de Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'nin gollerinde 2 asist yaptı.
Sarı-Lacivertli futbolcu topla 64 kez buluşurken 39 pasın 33'ünde başarı sağladı. Nene ilk 11'de başladığı maçta büyük alkış aldı.
