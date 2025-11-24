23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-5
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
4-2
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-1
23 Kasım
Brest-Metz
3-2
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
0-1
23 Kasım
Lazio-Lecce
2-0
23 Kasım
Elche-Real Madrid
2-2
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-1
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-1
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-1
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Fenerbahçe'de Nene yine sahnedeydi!

Dorgeles Nene, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-2 yendiği maçta gol atamasa da iki asistle öne çıkan isim oldu.

calendar 24 Kasım 2025 09:15
Haber: Takvim, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Nene yine sahnedeydi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 2 gol atan Dorgeles Nene, dün de Çaykur Rizespor maçında sahneye çıktı.

Bu kez gol atamayan Malili futbolcu dün de Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'nin gollerinde 2 asist yaptı.

Sarı-Lacivertli futbolcu topla 64 kez buluşurken 39 pasın 33'ünde başarı sağladı. Nene ilk 11'de başladığı maçta büyük alkış aldı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
