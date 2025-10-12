12 Ekim
Fenerbahçe'de iki kadro dışı!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'de iki kadro dışı!
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. 

Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 
 "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

TEDESCO'NUN RAPORU ETKİLİ OLDU

Sarı-lacivertli ekipte alınan bu kararın, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yönetime sunduğu raporun ardından geldiği öğrenildi.


Geçtiğimiz günlerde yapılan değerlendirmelerde, Tedesco'nun takıma zarar verdiğini düşündüğü yerli ve yabancı futbolcuların kadro dışı bırakılabileceği belirtilmişti. Yönetim, İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda devre arası planlamasına da şimdiden başlamış durumda.

SARAN, AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Başkan Sadettin Saran'ın, Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında kararın nedenlerine ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi. 

GÜN İÇİNDE AYRILIKLAR SÜRDÜ

Fenerbahçe'de gün içinde yapılan açıklamalarda Futbol A Takım İletişim Direktörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz'ın da görevlerinden ayrıldığı açıklanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
