Fenerbahçe'de iki kadro dışı!





Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sarı-lacivertli ekipte alınan bu kararın, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yönetime sunduğu raporun ardından geldiği öğrenildi.Geçtiğimiz günlerde yapılan değerlendirmelerde, Tedesco'nun takıma zarar verdiğini düşündüğü yerli ve yabancı futbolcuların kadro dışı bırakılabileceği belirtilmişti. Yönetim, İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda devre arası planlamasına da şimdiden başlamış durumda.Öte yandan Başkan Sadettin Saran'ın, Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında kararın nedenlerine ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi.Fenerbahçe'de gün içinde yapılan açıklamalarda Futbol A Takım İletişim Direktörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz'ın da görevlerinden ayrıldığı açıklanmıştı.