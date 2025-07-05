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Fenerbahçe'de En Nesyri planı!

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yola devam etmek istiyor. Astronomik bir teklif gelmezse Faslı futbolcu takımda kalacak.

calendar 05 Temmuz 2025 18:12
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de En Nesyri planı!
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Fenerbahçe yeni sezona güçlü bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, bir yandan da takımın iskeletini bozmak istemiyor.

ASTRONOMİK BİR TEKLİF GELMEZSE KALACAK

Jhon Duran'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalamayı hedefliyor. Bu gelişmenin ardından, Youssef En-Nesyri'nin takımdaki geleceği de merak konusu oldu. Sarı lacivertlilerin, astronomik bir teklif gelmemesi halinde Faslı futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşündüğü öğrenildi. 

Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin, tecrübeli santrforun durumunu sorduğu ancak Fenerbahçe'ye henüz resmi bir teklifin ulaşmadığı gelen haberler arasında.



PERFORMANSI

En-Nesyri, 2024-2025 sezonunda 52 maçta forma giydi. Bu maçların 35'ine 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 30 gole imza attı. 5 kez asist yapan Youssef En-Nesyri, takımın en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı. 

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