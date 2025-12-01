01 Aralık
Fenerbahçe'de derbi 11'inde 3 değişiklik!

Fenerbahçe, Ferencvaros maçının 11'ine göre Galatasaray derbisinde kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Ferencvaros maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ferencvaros müsabakasına ilk 11'de başlattığı oyunculardan Yiğit Efe Demir, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene'yi ilk 11'de değerlendirdi.


Tedesco, Galatasaray karşısında kalede Ederson'u görevlendirirken, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanı Edson Alvarez ile İsmail Yüksek'e emanet eden Tedesco, hücum hattını Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan kurdu. Genç çalıştırıcı, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca ve Jhon Duran ise yedek soyundu.

