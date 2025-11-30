30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
16:30
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
16:30
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
2-030'
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
0-014'
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
16:00
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
15:00
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
16:00
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-047'
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
0-053'
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Fenerbahçe'de dalya heyecanı: Fred

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, derbide dalya demeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Galatasaray'a karşı derbide forma giymesi durumunda, sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında Manchester United'dan transfer edilen Fred, ilk sezonunda ligde 25 maçta boy gösterirken, UEFA Konferans Ligi'nde ise hem elemeler hem de grup maçlarında 10 müsabakada sahaya çıktı. 

İsmail Kartal döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, buna karşın sakatlık ve kırmızı kart cezaları sebebiyle 14 maçta takımını yalnız bıraktı.



Sarı-lacivertli ekiple ilk sezonunda 35 resmi maç oynayan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturmayı başardı. 2 bin 734 dakika sahada kalan Fred, 7 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.

EN ÇOK MAÇI MOURINHO DÖNEMİNDE OYNADI 

Brezilyalı futbolcu, 2024-2025 sezonunda takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte farklı bölgelerde de forma giydi.

Geçen sezon ligde 31, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2, Avrupa Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta oynayan Fred, toplamda 45 müsabakada sahaya çıktı.

Toplam 3 bin 794 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 5 gol kaydederken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. 13 sarı kart gören Fred, 1 kez de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sezon başında da Mourinho'nun değişmez isimlerinden olan yıldız oyuncu, Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından daha az süre aldı.

İsmail Yüksek'in cezası sebebiyle Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşıdaki oyuncu, Edson Alvarez'in Rize deplasmanında kadroda yer almamasıyla Çaykur Rizespor karşısında da formayı sırtına geçirdi.

Bu sezon ligde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta forma giyen Fred, 19 müsabakada takımına 1 gollük katkı yaparken, 3 de sarı kart gördü.

Bu sezon 1086 dakika süre alan Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe forması altında toplamda 99 maçta 7 bin 614 dakika oynarken 9 gol attı, 23 sarı, 2 de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Cezası sebebiyle Ferencvaros karşısında takımını yalnız bırakan Fred, sarı-lacivertli forma altında derbi maçta dalya demeye hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, Galatasaray karşısında Brezilyalı oyuncuya süre verirse, Fred 100. maçında boy göstermiş olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
