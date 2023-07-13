Fenerbahçe'de ayrılık; Samatta gitti

Fenerbahçe, Tanzanyalı oyuncu Mbwana Samatta ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılık; Samatta gitti
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13 Temmuz 2023 10:48
Son güncelleme 13 Temmuz 2023 10:51
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın sözleşmesini fesh etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile 2024 yazına kadar sözleşmesi olan Samatta, sarı lacivertli kulüple tüm bağını kopardı. Tanzanyalı oyuncu, kısa süre içerisinde kendisini Yunanistan'a götürecek bir sözleşmeye imza atacak.

PAOK ile yıllık 1 milyon euro üzerinden anlaşma sağlayan Samatta'nın transferi resmen duyurulacak.

F.BAHÇE, 2.5 MİLYON EURO'LUK NEFES ALDI

Fenerbahçe, Samatta'nın ayrılmasıyla birlikte 2.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu.

SON İKİ SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 2020 yazında 6 milyon euro bonservisle aldığı Samatta, son 2 sezonu Antwerp ve Genk'te kiralık olarak geçirdi.

Samatta, Fenerbahçe formasıyla lig ve kupada 33 maça çıktı ve 6 gol attı. 

 
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