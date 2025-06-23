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Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı kararının perde arkası!

Sözcü Spor yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın istifa kararının perde arkasına dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

calendar 23 Haziran 2025 08:55 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 09:10
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı kararının perde arkası!
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Sözcü spor yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın istifa kararı alınmasının perde arkasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı:

"ALİ KOÇ BELKİ MOURINHO İLE ÇALIŞMAYACAKTI"



Ali Koç belki Mourinho ile çalışmayacaktı. Ama İngiltere'de yaptıkları toplantı sırasında Mourinho'nun anlattıklarını Ali Koç duyunca devam kararı alıyor. Çünkü Acun Ilıcalı bazı antrenörlerle temasa geçiyor yeni sezonda çalışmak için.

"ACUN GİDİYOR, MOURINHO KALIYOR"

Daha da enteresanı bazı yerli ve yabancı futbolculara telefon açarak maçta nasıl oynamaları gerektiğini teknik olarak anlatmaya kalkıyor. Bu iki olay da Mourinho'nun kulağına gidiyor. Bunun üzerine de Acun gidiyor, Mourinho kalıyor.




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