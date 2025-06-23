Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı kararının perde arkası!

Sözcü spor yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın istifa kararı alınmasının perde arkasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı:



"ALİ KOÇ BELKİ MOURINHO İLE ÇALIŞMAYACAKTI"

Ali Koç belki Mourinho ile çalışmayacaktı. Ama İngiltere'de yaptıkları toplantı sırasında Mourinho'nun anlattıklarını Ali Koç duyunca devam kararı alıyor. Çünkü Acun Ilıcalı bazı antrenörlerle temasa geçiyor yeni sezonda çalışmak için.Daha da enteresanı bazı yerli ve yabancı futbolculara telefon açarak maçta nasıl oynamaları gerektiğini teknik olarak anlatmaya kalkıyor. Bu iki olay da Mourinho'nun kulağına gidiyor. Bunun üzerine de Acun gidiyor, Mourinho kalıyor.