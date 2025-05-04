Fenerbahçe, Beşiktaş'a gol atamadı!

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0'lık skorla kaybetti.
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a karşı gol atamadı ve puan almayı başaramadı.
Siyah-beyazlılar dışında tüm takımlardan puan alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile bu sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da gol atamadı.
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a karşı gol atamadı ve puan almayı başaramadı.
Siyah-beyazlılar dışında tüm takımlardan puan alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile bu sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da gol atamadı.