Fenerbahçe, Beşiktaş'a gol atamadı!

Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'a gol atamadı ve siyah-beyazlılardan puan alamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Beşiktaş'a gol atamadı!
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04 Mayıs 2025 23:18
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0'lık skorla kaybetti.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a karşı gol atamadı ve puan almayı başaramadı.

Siyah-beyazlılar dışında tüm takımlardan puan alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile bu sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da gol atamadı.

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