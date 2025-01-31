Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu kaptı

Zaragoza'nın Angolalı pivotı Jilson Bango, Fenerbahçe Beko ile anlaşmaya vardı.



İspanyol basketbol muhabiri Chema de Lucas'ın haberine göre; Bango, İspanya Ligi'nde bu hafta Zaragoza formasını son kez giyecek ve ardından İstanbul'un yolunu tutacak.



26 yaşındaki Angolalı uzun, Panathinaikos'un da radarındaydı ve geçtiğimiz hafta, Zaragoza'nın bonservis isteğinin yüksekliği sebebiyle İspanya'da kalması bekleniyordu.



Jilson Bango, bu sezon İspanya Ligi'nde 13.9 sayı 5.6 ribaund ortalamaları yakaladı.



