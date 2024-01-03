Fatih Terim, Panathinaikos'ta galibiyetle başladı

Panathinaikos, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Panathinaikos'ta galibiyetle başladı
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03 Ocak 2024 23:59
Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftasında Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos evinde Michalis Grigoriou'nun ekibi PAS Giannina'yı konuk etti.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'dan geldi.

Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılan Panathinaikos puanını 37'ye yükseltirken, PAS Giannina 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos evinde Panaitolikos'u konuk ederken, PAS Giannina sahasında Asteras'ı ağırlayacak.

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