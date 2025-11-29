Fatih Tekke: 'Bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor'

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor , Konyaspor karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Maçın hemen ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.



"ZAMAN VERİNCE OLMUYOR"

Maçın ilk ve son bölümünün birbirinden farklı olduğunu söyleyen Tekke "Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunu nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor." dedi.

Oyun kontrolünün öneminden bahseden tecrübeli teknik adam "İlk yarının sonunda, ikinci yarıda oyunun kontrolünü tuttuğunuzda bazı şeyler kolaylaşıyor bizim için." açıklamasında bulundu.



Olumlu ve olumsuz yanları dillendiren Fatih Tekke "Bugün olumsuz olan şeyler geçiş vermemiz, ilk bölümde reaksiyon. Diğer şeyler bizim adımıza olumluydu. Maç berabere de bitebilirdi." diyerek sözlerini noktaladı.



"OYUNCU KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Oyuncu eksikliğinden çekindiğini dile getiren Tekke "Bize faul var gibi gördüm. Ouali, cezalı duruma düştü. Serzenişim oldu. Çünkü oyuncum yok, oyuncu kaybetmek istemiyorum ben." ifadelerini kullandı.



"HERKES CEPHENİN ARKASINDA"

Genç teknik adam, "Kadromuzda eksikler oluyor. Kolay bir iş başarmıyoruz. Kaybedecek hiçbir oyuncum yok. Sorun yaşıyorum ben. Devre arasına kadar devam edecek sorunlar. Allah nasip ediyor kazanıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Galibiyet değil berabere kaldığımızda camiadaki durum ortada. Herkes bekliyor elinde sopayla cephenin arkasında. dedi.



