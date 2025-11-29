Fatih Tekke: 'Bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor'

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
0-1
29 Kasım
Nacional-Benfica
1-2
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
0-1
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
0-070'
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
2-2
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
1-1
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
0-050'
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
0-0
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
3-1
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
1-0
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
1-0
29 Kasım
Lugano-Sion
1-1
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
1-369'
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
0-2
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
2-2
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
0-025'
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
2-0
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
1-2
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
2-0
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
1-0
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
2-3
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
0-1
29 Kasım
Stoke City-Hull City
1-2
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
3-1
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
2-1
29 Kasım
Millwall-Southampton
3-2
29 Kasım
Norwich City-QPR
3-1
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
2-3
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
3-2
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
0-3
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
2-0DA
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
1-2
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
3-2
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
1-3
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
3-1
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
4-0
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
1-2
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
0-1
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
1-1
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
3-1
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
3-0
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
1-2
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
1-1
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
1-2
29 Kasım
Brentford-Burnley
3-1
29 Kasım
M.City-Leeds United
3-2
29 Kasım
Everton-Newcastle
1-4
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
1-1
29 Kasım
Tottenham-Fulham
0-2DA
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
2-2
29 Kasım
Barcelona-Alaves
3-1
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
0-2
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
2-0DA
29 Kasım
Genoa-Verona
2-1
29 Kasım
Parma -Udinese
0-2
29 Kasım
Juventus-Cagliari
2-1
29 Kasım
AC Milan-Lazio
0-051'
29 Kasım
AS Monaco-PSG
1-0
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
1-1
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
0-1DA
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
1-0
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
1-1

Fatih Tekke: "Bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor galibiyetinin hemen ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor, Konyaspor karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazandı.
 
Maçın hemen ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

"ZAMAN VERİNCE OLMUYOR"
 
Maçın ilk ve son bölümünün birbirinden farklı olduğunu söyleyen Tekke "Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunu nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor." dedi.
 
Oyun kontrolünün öneminden bahseden tecrübeli teknik adam "İlk yarının sonunda, ikinci yarıda oyunun kontrolünü tuttuğunuzda bazı şeyler kolaylaşıyor bizim için." açıklamasında bulundu.

Olumlu ve olumsuz yanları dillendiren Fatih Tekke "Bugün olumsuz olan şeyler geçiş vermemiz, ilk bölümde reaksiyon. Diğer şeyler bizim adımıza olumluydu. Maç berabere de bitebilirdi." diyerek sözlerini noktaladı.

"OYUNCU KAYBETMEK İSTEMİYORUM"
 
Oyuncu eksikliğinden çekindiğini dile getiren Tekke "Bize faul var gibi gördüm. Ouali, cezalı duruma düştü. Serzenişim oldu. Çünkü oyuncum yok, oyuncu kaybetmek istemiyorum ben." ifadelerini kullandı.

"HERKES CEPHENİN ARKASINDA"
Genç teknik adam, "Kadromuzda eksikler oluyor. Kolay bir iş başarmıyoruz. Kaybedecek hiçbir oyuncum yok. Sorun yaşıyorum ben. Devre arasına kadar devam edecek sorunlar. Allah nasip ediyor kazanıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Galibiyet değil berabere kaldığımızda camiadaki durum ortada. Herkes bekliyor elinde sopayla cephenin arkasında. dedi.

Galibiyeti Visca'ya armağan eden Fatih Tekke "Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Bu galibiyeti en başta Edin Visca'ya armağan ediyoruz. Yola devam. Çarşamba kupa maçı var. O da zor. Sonrasında Göztepe maçı var. En şiddetli, en hızlı takımlardan birisi. Maç maç devam etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
 
