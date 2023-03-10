F1 şampiyonu Button, NASCAR'da yarışacak

Formula 1'in eski şampiyonlarından Jenson Button, NASCAR yarışlarına katılacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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F1 şampiyonu Button, NASCAR'da yarışacak
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10 Mart 2023 16:56
2009 Formula 1 şampiyonu Büyük Britanyalı Jenson Button, Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları'nda (NASCAR) mücadele edeceğini açıkladı.

F1'de bir şampiyonluk ile 15 yarış birinciliği kazanan ve 2016 sezonu bitiminde kariyerini noktalayan 43 yaşındaki pilot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sezon 3 NASCAR yarışına katılacağını duyurdu.

Teksas'ın ev sahipliğinde 26 Mart'ta yapılacak etaba katılacak Button, ayrıca 2 Temmuz'da Chicago ve 13 Ağustos'ta Indianapolis yarışlarında yer alacak.

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