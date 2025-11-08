Ettore Messina: 'Uzatmalarda savunmada daha etkiliydik'

EuroLeague'in 9. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'i 97-93 mağlup eden EA7 Emporio Armani Milano'da başantrenör Ettore Messina maçın ardından konuştu.
EA7 Emporio Armani Milano Başantrenörü Ettore Messina, uzatma bölümlerinde özellikle savunmada daha etkili olduklarını kaydetti.
İzlemesi müthiş bir maç oynadıklarını aktaran Messina, "Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes'e geri dönme şansı verdik. Uzatmalarda daha etkili oynadık. Özellikle savunmada daha iyiydik. Top, her zaman doğru karar veren oyuncuların elindeydi. İyi şutlar bulmayı başardık. Önemli bir galibiyet aldık." şeklinde görüş belirtti.