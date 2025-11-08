07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
2-1
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-1
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
5-0
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
2-1
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
1-1
07 Kasım
Pisa-Cremonese
1-0
07 Kasım
Paris FC-Rennes
0-1
07 Kasım
FC Twente-Telstar
0-0
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
1-0
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
1-2
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
2-2
07 Kasım
Estoril-Arouca
3-382'

Ettore Messina: "Uzatmalarda savunmada daha etkiliydik"

EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes'i 97-93 mağlup eden EA7 Emporio Armani Milano'nun başantrenörü Ettore Messina, uzatma bölümünde savunmada daha iyi oynayarak galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

calendar 08 Kasım 2025 00:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 9. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'i 97-93 mağlup eden EA7 Emporio Armani Milano'da başantrenör Ettore Messina maçın ardından konuştu.
 
EA7 Emporio Armani Milano Başantrenörü Ettore Messina, uzatma bölümlerinde özellikle savunmada daha etkili olduklarını kaydetti.
 
İzlemesi müthiş bir maç oynadıklarını aktaran Messina, "Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes'e geri dönme şansı verdik. Uzatmalarda daha etkili oynadık. Özellikle savunmada daha iyiydik. Top, her zaman doğru karar veren oyuncuların elindeydi. İyi şutlar bulmayı başardık. Önemli bir galibiyet aldık." şeklinde görüş belirtti.
  
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.