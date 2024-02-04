Erzurumspor FK evinde hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor FK evinde hata yapmadı
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04 Şubat 2024 15:36
Son güncelleme 04 Şubat 2024 15:37
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk etti.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mustafa Yumlu ve 35. dakikada Muhammed Furkan Özhan kaydetti.

Evinde 5 maçtır kaybetmeyen Erzurum ekibi puanını 26'ya yükseltti. Deplasmanda 4 maçtır kazanamayan Şanlıurfaspor ise 19 puanda kaldı.

Gelecek hafta Erzurumspor, Altay'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

 

 

 

 

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