Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk etti.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mustafa Yumlu ve 35. dakikada Muhammed Furkan Özhan kaydetti.
Evinde 5 maçtır kaybetmeyen Erzurum ekibi puanını 26'ya yükseltti. Deplasmanda 4 maçtır kazanamayan Şanlıurfaspor ise 19 puanda kaldı.
Gelecek hafta Erzurumspor, Altay'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mustafa Yumlu ve 35. dakikada Muhammed Furkan Özhan kaydetti.
Evinde 5 maçtır kaybetmeyen Erzurum ekibi puanını 26'ya yükseltti. Deplasmanda 4 maçtır kazanamayan Şanlıurfaspor ise 19 puanda kaldı.
Gelecek hafta Erzurumspor, Altay'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.