Erzurumspor: ''90+8'de kaçırdığımız gol galibiyetten etti''

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Hakan Çobanoğlu, Sakaryaspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Erzurumspor: ''90+8'de kaçırdığımız gol galibiyetten etti''
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24 Kasım 2023 23:36
Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Hakan Çobanoğlu, 2-2 sona eren Sakaryaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakan Çobanoğlu, her iki takım oyuncularını da tebrik ettiğini, futbolcuların iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini söyledi.

Çobanoğlu, İlk yarıyı 1-0 mağlup kapattıklarını anımsatarak, "Oyuncularımız ikinci yarı çok güzel bir dönüş yaptılar, çok da iyi bir oyun sergileyerek maçı 2-1'e getirdik. Sonra dalgınlık sonucu 1 gol daha yedik 2-2 oldu ama 90+8'de kaçırdığımız gol, galibiyetten etti. Çok iyi bir mücadele gösterdi oyuncularımız, hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız." ifadesini kullandı.

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