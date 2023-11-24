Erzurumspor: ''90+8'de kaçırdığımız gol galibiyetten etti''

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Hakan Çobanoğlu, 2-2 sona eren Sakaryaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Hakan Çobanoğlu, her iki takım oyuncularını da tebrik ettiğini, futbolcuların iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini söyledi.



Çobanoğlu, İlk yarıyı 1-0 mağlup kapattıklarını anımsatarak, "Oyuncularımız ikinci yarı çok güzel bir dönüş yaptılar, çok da iyi bir oyun sergileyerek maçı 2-1'e getirdik. Sonra dalgınlık sonucu 1 gol daha yedik 2-2 oldu ama 90+8'de kaçırdığımız gol, galibiyetten etti. Çok iyi bir mücadele gösterdi oyuncularımız, hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız." ifadesini kullandı.





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