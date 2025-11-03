03 Kasım
Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana'nın transferi için flaş açıklama!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

calendar 03 Kasım 2025 21:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana'nın transferi için flaş açıklama!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan Kadırga TV canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşılaşması hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, "Taraftarımız gerçekten çok iyiydi. Galip gelebilirdik berabere bitti. gelişen bir takımız genç bir takımız zaman içinde daha iyi olacak." dedi.

"19 SCOUT EKİBİ GELDİ"

Son derbi karşılaşmasında scout ekiplerinin geldiğini açıklayan Ertuğrul Doğan, "Galatasaray karşılaşmasında Trabzonspor oyuncularını izlemek için resmi olarak 19 scout ekibi geldi." ifadelerini kullandı.

"ONANA TRANSFERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Onana transferinin mümkün olmadığını belirten Ertuğrul Doğan, "Onana gerçeği nedir? 1 yıl önce 70 milyon euroya transfer edilen bir kaleciden bahsediyoruz. Üstelik yüksek bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Anlatayım. Rakiplerimizin sponsorları ve gelirleri çok yüksek, bizim ise değil. Biz kendimize bakarsak; formaları alan yok, locaları alan yok, kombine alan yok. Biz de buna göre davranmak zorundayız. Taşıma suyuyla değirmen bir yere kadar döner." sözlerini sarf etti.

"KİMSE 'İYİ MİSİN' DİYE SORMADI"

Yıllardır kimsenin yardımı olmadan devam ettiğini aktaran Doğan, "8 yıldır bu yükü tek başıma taşıyorum. Kimse bugüne kadar bana 'İyi misin' diye sormadı. Sağ olsunlar. Önemli değil. Bu yükü taşımaya devam edeceğiz. Ancak bu anlattıklarım gerçek." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 2 5 4 11 14 11
12 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
13 Antalyaspor 11 3 2 6 11 20 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Eyüpspor 11 2 3 6 6 13 9
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
18 Karagümrük 11 1 2 8 10 22 5
