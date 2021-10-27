Derbi mücadelesinde Mustafa Mohamed'e penaltıda geçit vermeyen, geçen sezon PAOK ve Kasımpaşa maçlarında da birer penaltı çıkarmıştı.Utku Yuvakuran ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan çeyrek final maçında kurtarışa imza atmıştı.Antrenör Murat Şahin, analiz antrenörü Murat Kaytaz ve yardımcısı Anıl Demirci'nin bu konuda her mücadele öncesi detaylı bir çalışma yaptığı öğrenildi.Mohamed'in topun başına gelmesiyle Ersin'e kendi sağına atılacağı işaret edildi. Antrenör Kaytaz,dedi.