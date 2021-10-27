Ersin Destanoğlu geçit vermiyor!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu penaltı kurtarışlarıyla adından söz ettiriyor, rakiplerine geçit vermiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ersin Destanoğlu geçit vermiyor!
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27 Ekim 2021 10:22
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Derbi mücadelesinde Mustafa Mohamed'e penaltıda geçit vermeyen Ersin Destanoğlu, geçen sezon PAOK ve Kasımpaşa maçlarında da birer penaltı çıkarmıştı.

Utku Yuvakuran ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan çeyrek final maçında kurtarışa imza atmıştı.

Antrenör Murat Şahin, analiz antrenörü Murat Kaytaz ve yardımcısı Anıl Demirci'nin bu konuda her mücadele öncesi detaylı bir çalışma yaptığı öğrenildi.

Mohamed'in topun başına gelmesiyle Ersin'e kendi sağına atılacağı işaret edildi. Antrenör Kaytaz, "Rakibin duran top, korner, frikik ve penaltı vuruşlarını analiz edip oyunculara gönderiyoruz" dedi.




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