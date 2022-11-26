Ergin Ataman: 'Yukarıya çıkmaya devam edeceğiz'

THY EuroLeague'de deplasmanda Virtus Bologna'yı 85-80 mağlup eden Anadolu Efes'te Ergin Ataman, maç sonu görüşlerini aktardı.



Ataman, "İki maçta da (Milano) çok iyi oynadığımızı düşünüyorum özellikle savunmada. Daha önce maçı kırma şansımız vardı bazı top kayıpları yaptık. 14-15 sayı yakaladık, orada maçı kırmak gerekiyordu ama bu hataları yaptık. Bologna'ya bazı şanslar sunduk" diye konuştu.



Atmosfere de dikkat çeken Ergin Ataman, "Bu harika atmosferde kazanmak kolay değil. Eve iki galibiyetle dönüyoruz. Kendimize güvenimiz arttı. Bundan sonra yukarıya çıkmaya devam edeceğiz" dedi.





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