Emlak Konut, tek farkla öne geçti

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında BOTAŞ'ı 75-74 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emlak Konut, tek farkla öne geçti
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01 Nisan 2023 19:37
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Emlak Konut, BOTAŞ'ı 75-74 yendi.

Emlak Konut, iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 3 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Şakacı, İbrahim Altıntaş, Niyazi Yasin Kahraman

BOTAŞ: Sevgi Uzun 11, Sehernaz Çidal 7, Macaulay 17, Mc Call 13, Doyle 4, Melis Gülcan 5, Ayşegül Günay Aladağ 14, Hatice Pelin Gülçelik 3, Meltem Avcı

Emlak Konut: Lavender 6, Bahar Çağlar Ökten 14, Gizem Yavuz 13, Fields 25, Harika Gözde Eldaş 4, Melek Selçok 3, Merve Arı, Emel Sığırcı 4, Walker 6

1. Periyot: 14-18

Devre: 37-38

3. Periyot: 58-57

Beş faulle oyundan çıkan: 39.54 Sevgi Uzun (BOTAŞ)

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