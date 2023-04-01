Emlak Konut, tek farkla öne geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Emlak Konut, BOTAŞ'ı 75-74 yendi.
Emlak Konut, iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 3 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Ali Şakacı, İbrahim Altıntaş, Niyazi Yasin Kahraman
BOTAŞ: Sevgi Uzun 11, Sehernaz Çidal 7, Macaulay 17, Mc Call 13, Doyle 4, Melis Gülcan 5, Ayşegül Günay Aladağ 14, Hatice Pelin Gülçelik 3, Meltem Avcı
Emlak Konut: Lavender 6, Bahar Çağlar Ökten 14, Gizem Yavuz 13, Fields 25, Harika Gözde Eldaş 4, Melek Selçok 3, Merve Arı, Emel Sığırcı 4, Walker 6
1. Periyot: 14-18
Devre: 37-38
3. Periyot: 58-57
Beş faulle oyundan çıkan: 39.54 Sevgi Uzun (BOTAŞ)
Emlak Konut, iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 3 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Ali Şakacı, İbrahim Altıntaş, Niyazi Yasin Kahraman
BOTAŞ: Sevgi Uzun 11, Sehernaz Çidal 7, Macaulay 17, Mc Call 13, Doyle 4, Melis Gülcan 5, Ayşegül Günay Aladağ 14, Hatice Pelin Gülçelik 3, Meltem Avcı
Emlak Konut: Lavender 6, Bahar Çağlar Ökten 14, Gizem Yavuz 13, Fields 25, Harika Gözde Eldaş 4, Melek Selçok 3, Merve Arı, Emel Sığırcı 4, Walker 6
1. Periyot: 14-18
Devre: 37-38
3. Periyot: 58-57
Beş faulle oyundan çıkan: 39.54 Sevgi Uzun (BOTAŞ)
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