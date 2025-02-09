Ekrem Memnun: 'Mutlaka madalya raundunda yer almak istiyoruz.'

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nu nağmağlup lider bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Tecrübeli başantrenör, grubun 6. ve son haftasında Romanya'yı deplasmanda 99-61 yendikleri maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.



Avrupa Şampiyonası'na katılma hedeflerini büyük bir başarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Memnun, "Hedefimiz gruptan 6'da 6 ile çıkmaktı, bunu başardık. Uzun zamandır yapamıyorduk. Moralimiz iyi, takımımızdaki oyuncuların yaklaşımı çok iyi. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu dönem sporcular için çok zor oluyor. Sezonun en yoğun zamanları. Avrupa kupalarının play-off aşamaları başladı. Buraya gelip konsantre olmak kolay değil. Yorgunlukları da var. Zaten gruptan daha önce çıkmıştık. Artık önümüze bakacağız. İnşallah istediğimiz şeylere ulaşacağız." diye konuştu.



Memnun, Avrupa Şampiyonası için de büyük hayallere sahip olduklarını anlatarak, "Hayallerimiz büyük ama gerçekçi ve akılcı olmamız lazım. Çok iyi hazırlanacağız. Mutlaka ama mutlaka madalya raundunda yer almak istiyoruz. Sonrasına bakacağız, Allah büyük." dedi.



Gülşah Akkaya: "Madalya hedefimiz var"



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya da gruptan başarılı bir şekilde çıktıklarını belirterek, "Öncelikle çok mutluyuz. Çünkü ilk hedefimiz olan 6'da 6'yı gerçekleştirdik. Namağlup olarak gruptan çıktık. Romanya'da deplasmanda olmamıza rağmen vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. Bundan sonra hedefimiz haziran ayında oynayacağımız Avrupa Şampiyonası. Orada da ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Daha sonra madalya hedefimiz var." ifadelerini kullandı.



A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın geçmişinde önemli başarıları olduğunu aktaran Akkaya, "Baktığımızda 2011, 2013 Avrupa şampiyonaları ve olimpiyatlara giden bir takımın mirası var. Şimdi yeni nesil geliyor. Geniş bir kadromuz var. Bugün de 11 oyuncumuz skor üretti. Hedefimiz doğrultusunda bu da bizi mutlu ediyor." şeklinde görüş belirtti.



Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe de Romanya maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederek, "Grupta 6'da 6 yapmanın peşindeydik. Çok şükür 6'da 6 ile grup maçlarını bitirdik. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Bütün oyuncularımızı kutluyorum. Gerçekten müthiş bir maç oldu. Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir grupta olmak istiyoruz. Hedeflerimiz çok büyük. Eski günlerimize dönmek istiyoruz. Bu takım onun sinyalini verdi. Gerçekten müthiş bir hava var. Bu çocuklar her şeyin en iyisini hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Tilbe Şenyürek, "Dünya şampiyonaları ve olimpiyatları kaçırmak istemiyoruz"



Milli oyunculardan Tilbe Şenyürek de grupta namağlup çıkmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:



"Çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi zaten garantilemiştik. 6'da 6 ile gitmek bizim için büyük bir moral oldu. Kadın basketbolunu eski, özlenen günlerine getirmeyi çok istiyoruz. Çok genç, dinamik ve enerjisi güzel bir takımımız var. Bütün arkadaşlarım ligde ciddi süre ve sorumluluk alıyor. Bu da bence sahaya yansıyor. Avrupa Şampiyonası'nda hedef sadece gruptan çıkmak değil. Çeyrek finali görmek, diğer organizasyonlara katılmak istiyoruz. Dünya şampiyonaları ve olimpiyatları kaçırmak istemiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."



Ay-yıldızlı oyuncu Meltem Yıldızhan ise "6'da 6 hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. 6'da 6 ile gitmek özel. Bugün burada güzel bir taraftar vardı. Onlarla beraber farkı yakaladığımız için çok mutluyum. Genciz, enerjiğiz, hedefler büyük. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Çünkü herkese çok farklı bir Avrupa Şampiyonası izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



