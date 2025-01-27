"Edwards, Michael Jordan'dan tavsiye istedi" iddiası!

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın, bu sezon savunmalardan "bunaldığı" için NBA efsanesi Michael Jordan'dan tavsiye istediği iddia edildi.

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'Edwards, Michael Jordan'dan tavsiye istedi' iddiası!
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27 Ocak 2025 14:18
Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın, bu sezon savunmalardan "bunaldığı" için NBA efsanesi Michael Jordan'dan tavsiye istediği iddia edildi.

ESPN'in maç spikeri Mark Jones, Timberwolves yıldızının Jordan'a bu sezon gördüğü yoğun savunma ilgisiyle nasıl başa çıkabileceğini sorduğunu söyledi:

"Ant'in çevresinden biri bana üç hafta önce Michael Jordan'a ulaştığını ve gelen ikili sıkıştırmalar ve trap savunmalarıyla nasıl başa çıkabileceği konusunda tavsiye istediğini söyledi. Yakın zamana dek bu konudan aşırı derecede bunalmıştı."

Aralık ayında Edwards maç başına sadece 20,5 sayı ortalaması yakalamış ve alıştığından daha pasif bir oyun oynamanın getirdiği sinir bozukluğuna birkaç kez değinmişti.

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