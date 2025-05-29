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Edwards: "Bu yaz canımı dişime takacağım"

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Batı Konferansı Finalleri'nde Oklahoma City Thunder'a 4-1'lik seriyle elenmelerinin ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

calendar 29 Mayıs 2025 11:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
Edwards: 'Bu yaz canımı dişime takacağım'
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Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Batı Konferansı Finalleri'nde Oklahoma City Thunder'a 4-1'lik seriyle elenmelerinin ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

2025 NBA Batı Konferansı Finalleri'nde OKC Thunder, Minnesota Timberwolves'u 5. maçta 124-94 mağlup ederek seriyi noktaladı ve 2012'den bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükseldi. Serinin son maçında Anthony Edwards, kendi standartlarının oldukça altında kaldı. Maçı 19 sayıyla tamamlayan genç yıldız, 18 şutta yalnızca 7 isabet bulabildi ve üçlük çizgisinin gerisinden 7'de 1 isabet oranıyla oynadı.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Edwards, "Onlar maça hazır geldiler, biz gelmedik. Böyle bir maçı kaybettiğinizde çok fazla analiz yapmaya gerek kalmıyor. Sahaya çıktılar ve işlerini yaptılar. Maçın başından sonuna kadar domine ettiler. Şapka çıkartmak gerek. Harika iş çıkardılar," ifadelerini kullandı.

Edwards, maçla ilgili duygularını aktarırken özellikle tecrübeli takım arkadaşı Mike Conley için üzgün olduğunu söyledi:
"Mike için üzgünüm. Kendim için de elbette ama esas olarak onun için üzgünüm. Onun için yetersiz kaldım. Geçen yıl denedik, olmadı. Bu yıl da olmadı. Seneye tekrar deneyeceğiz. Üzgünüm, ama bu geçici bir his."

Conley ile ilgili yöneltilen sorulara da içtenlikle yanıt veren Edwards, yaz dönemini çok çalışarak geçireceğini belirtti ve "Bu yaz canımı dişime takacağım. Benden daha çok çalışacak kimse olmayacak, buna eminim. Mike için yeniden denemek istiyorum," dedi.

Seriyi 23.0 sayı, 7.4 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarıyla tamamlayan Edwards, sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.


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