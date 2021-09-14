Edin Terzic: "Beşiktaş'ı hafife alan hata yapar"

Beşiktaş'ta bir dönem yardımcı antrenörlük görevinde bulunan ve Dortmund'da görev yapan Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi kapışmasının öncesinde mesaj yolladı.

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Edin Terzic: 'Beşiktaş'ı hafife alan hata yapar'
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14 Eylül 2021 17:29
Dortmund'un eski teknik direktörü ve 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maç öncesinde Alman basınına konuştu.

Beşiktaş'ın tehlikeli olduğunu vurgulayan Terzic, "Beşiktaş'ı hafife alan takımlar, ilk büyük hatayı yapar. Dortmund'un kesinlikle maça çok ciddi yaklaşması lazım." dedi.

Beşiktaş taraftarının önemine de dikkat çeken Alman antrenör, "Çok, çok gürültülü bir statla karşılaşılacak. Bu taraftarlar, dünya rekor kırmış taraftarlar. Oyuncular buna karşı hazırlanmış olmalı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Favre'nin ayrılığı sonrasında takımın başına geçen Terzic, Rose'nin gelmesinin ardından kulüpte teknik sorumlu görevine geçirildi.


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