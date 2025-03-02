Dusan Tadic, hasretini bitirdi!

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, Antalyaspor maçıyla birlikte ligde 6 maç sonra rakip fileleri sarstı.
Gol yollarında ligin ilk bölümüne göre etkisiz bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, 26. dakikada takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı.
Ligde son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında gol kaydeden Tadic, daha sonra oynadığı 6 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı.
Tadic, söz konusu süreçte 13 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında da bir gol bulmayı başarmıştı.
Antalyaspor filelerini sarsan Sırp oyuncu, ligdeki gol sayısını da 9'a yükseltti.
Gol yollarında ligin ilk bölümüne göre etkisiz bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, 26. dakikada takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı.
Ligde son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında gol kaydeden Tadic, daha sonra oynadığı 6 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı.
Tadic, söz konusu süreçte 13 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında da bir gol bulmayı başarmıştı.
Antalyaspor filelerini sarsan Sırp oyuncu, ligdeki gol sayısını da 9'a yükseltti.