Houston Rockets'ın yıldızı Kevin Durant, sosyal medyada yaptığı kısa ama çarpıcı bir yorumla yeniden gündem oldu.Bir taraftarın, "Oklahoma City Thunder'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasını izlerken ne hissedersin?" sorusuna Durant,ifadeleriyle karşılık verdi.Durant'in bu cevabı, Thunder'ın 2025 NBA Finalleri'nde Indiana Pacers'ı 4-3 yenerek kazandığı şampiyonluğun hemen ardından geldi. Bu zafer, kulüp tarihinin 1979'dan bu yana ilk, Oklahoma eyaletinin ise büyük liglerde elde ettiği ilk profesyonel şampiyonluk olarak kayıtlara geçti.Oklahoma City, normal sezonda da lig birincisi olarak Maurice Podoloff Kupası'nı kazanmış ve Shai Gilgeous-Alexander'ı 2025 MVP'si çıkararak tarihi bir sezon yaşamıştı. Thunder'ın +12,9'luk sayı farkı ortalaması, ligin en dominant takımı olduklarını gösteren istatistiklerden biri olarak öne çıkmıştı.Durant, 2007'de Seattle Supersonics tarafından ikinci sıradan draft edilmiş, takımın 2008'de Oklahoma City'ye taşınmasıyla birlikte Thunder forması giymeye başlamıştı. Russell Westbrook ve James Harden ile birlikte genç bir çekirdek oluşturan Durant, 2012'de takımı NBA Finalleri'ne taşımış ancak Miami Heat'e yenilmişti. 2016 yazında ise serbest oyuncu olarak Golden State Warriors'a katılması, Thunder taraftarlarıyla ilişkilerinde büyük kırılma yaratmıştı.6 Temmuz 2025'te yedi takımlı bir takasla Houston Rockets'a transfer olan Durant, sosyal medyada sık sık esprili ve zaman zaman da tartışma yaratan paylaşımlarıyla biliniyor. Bu son yorum da, eski takımıyla bağlarının kopmuş olmasına rağmen şampiyonluklarına yönelik alaycı bir mesafe koyduğunu gösterdi.Durant'in bu mesajı, NBA kamuoyunda "Thunder'sız Durant" döneminin ve oyuncunun mirasının nasıl değerlendirileceği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bazı yorumcular, yıldız ismin mesajını iyi niyetli bir tebessüm olarak okurken, bazıları da sözlerinde hafif bir iğneleme gördü.