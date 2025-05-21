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Dünyaca ünlü tenisçi Djokovic Bodrum'a geldi

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ve Hollywood yıldızı Eddie Redmayne özel bir etkinlik için Bodrum'a geldi. İkili, Bodrum'da hem söyleşiye katıldı hem de tenis oynadı.

calendar 21 Mayıs 2025 17:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Dünyaca ünlü tenisçi Djokovic Bodrum'a geldi
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Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ve Hollywood yıldızı Eddie Redmayne özel bir etkinlik için Bodrum'a geldi.

İkili Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'da hem söyleşiye katıldı hem de tenis oynadı.

ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) tarafından 13 yıl boyunca dünyanın 1 numarası olarak gösterilen, 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi Bodrum'daki bir oteldeki söyleşinin ardından toprak kortta gösteri maçı yaptı.





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