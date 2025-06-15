Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için İtalya'ya gitti

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, 15-21 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Federasyon Başkanı Birol Aydın, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı.

calendar 15 Haziran 2025 16:59 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 17:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için İtalya'ya gitti
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, 15-21 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için yola çıktı.

Federasyonun açıklamasına göre, Türkiye'yi Caner Ekin, Hasan Gökhan Kotan, Emre Bolluk, Gökhan Yusuf Işık, Yunus Emre Karadal, Eren Yılmaz, Onur Kurtulmuş ve Kadir Kaan Çağlar'dan oluşan takım temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, hedefin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirterek takıma başarı diledi.


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