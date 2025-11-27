Sacramento Kings forveti Domantas Sabonis'in, takımın playoff döneminden bu yana düşüşe geçen performansı ve koç Doug Christie yönetimindeki bazı kullanım biçimlerinden rahatsız olduğu iddia edildi.Kings, sezona 5–14 gibi oldukça zayıf bir başlangıç yapmasının ardından takas dönemine yaklaşılırken dikkatleri üzerine çekiyor. Takımın mevcut kadroyu dağıtıp yeniden yapılanmaya gitmesi gündemde.Takımı yeniden canlandıran isimlerden biri olan yıldız pivot Domantas Sabonis'in ise artık takas edilme ihtimali bulunuyor.Üç yıllık 135 milyon dolarlık önemli bir kontratı olmasına ve Sacramento'da kendine bir yuva bulmuş gibi görünmesine rağmen Sabonis'in takımın gidişatından memnun olmadığı bildiriliyor.HoopsHype'tan NBA insider'ı Michael Scotto'nun aktardığına göre:Scotto ayrıca şu verileri paylaştı:Sabonis, sol dizindeki kısmi menisküs yırtığı nedeniyle şu anda oynamıyor ve en az üç hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.