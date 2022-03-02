Didier Drogba: "Sneijder bir dahiydi!"

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Didier Drogba ve Wesley Sneijder, hem ligde hem Avrupa'da takımı oldukça iyi seviyelere taşımıştı. Fildişi Sahilli eski yıldızdan bu dönemlere dair flaş bir itiraf geldi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Didier Drogba: 'Sneijder bir dahiydi!'
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02 Mart 2022 09:13
Süper Lig'de Galatasaray formasıyla harika işlere imza atan Didier Drogba ve Wesley Sneijder, ligde kazanılan şampiyonluğun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımı çeyrek finale kadar taşımıştı.

Drogba'dan Galatasaray'da yaşanan bu döneme dair Sneijder ile ilgili flaş bir itiraf geldi. İşte o sözler;

"BİZİ MAHVETTİ"

"Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti (gülüyor). Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi. Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı. Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum (gülüyor). Sneijder bir dahiydi."

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