Devon Hall: 'Ne diyeceğimi bilmiyorum'

Fenerbahçe Beko forması giyen Devon Hall, THY EuroLeague'deki Paris maçının ardından Final-Four ile ilgili konuştu.



Devon Hall'un sözleri şu şekilde:



"İyi hissediyoruz. Heyecanlıyız. Benim ilk Final Four deneyimim olacak. Heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu takımda çok fazla oyuncu bir adım öne atıyor. Hepimiz, birbirimize inanıyoruz. Bu takımda oynamak eğlenceli, çünkü herkes birbirine güveniyor."



BALDWIN'İN SÖZLERİ



Fenerbahçe'de Wade Baldwin ise "Sezon başında Final-Four'a ulaşmak hedefimizdi ve bunu başardık. Şimdi bunun keyfini çıkaracağız ve sonra çalışmalarımıza başlayacağız. Abu Dabi'de kazanmamız gereken iki maç daha var." şeklinde konuştu.



