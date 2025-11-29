Derbinin golleri yabancılardan

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
0-1
29 Kasım
Nacional-Benfica
21:00
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
0-1
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
18:00
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
20:15
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
19:00
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
19:00
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
19:00
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
20:00
29 Kasım
Lugano-Sion
20:00
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
18:30
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
18:30
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
2-0
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
1-2
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
0-0DA
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
19:30
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
2-3
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
0-1
29 Kasım
Stoke City-Hull City
1-290'
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
18:00
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
18:00
29 Kasım
Millwall-Southampton
18:00
29 Kasım
Norwich City-QPR
18:00
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
18:00
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
18:00
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
0-3
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
0-122'
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
18:00
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
20:00
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
20:00
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
4-0
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
1-2
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
0-158'
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
19:00
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
17:30
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
17:30
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
17:30
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
17:30
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
20:30
29 Kasım
Brentford-Burnley
18:00
29 Kasım
M.City-Leeds United
18:00
29 Kasım
Everton-Newcastle
20:30
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
20:45
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
1-063'
29 Kasım
Barcelona-Alaves
18:15
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
20:30
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
0-122'
29 Kasım
Parma -Udinese
0-124'
29 Kasım
Juventus-Cagliari
20:00
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
19:00
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
21:00
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
18:30
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
18:00

Derbinin golleri yabancılardan

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezonda oynanan 26 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı.

29 Kasım 2025 16:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Derbinin golleri yabancılardan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 26 derbide Galatasaray 24 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 17 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda atılan 41 golün 34'ünü yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 21, Fenerbahçe'nin de 13 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe'de Türk oyuncular 4, Galatasaray'da ise 3 kez gol sevinci yaşadı.


- 26 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezonda yapılan derbilerde 26 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan maçtan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 12, sarı-kırmızılılardan da 14 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.

- Son 11 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 11 sezonda oynanan 26 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih

 Stat

 Organizasyon

 Skor (FB-GS)

 Goller
25.08.2014

 Manisa 19 Mayıs

 TFF Süper Kupa

 0 - 0

 -
18.10.2014

 Türk Telekom

 Süper Lig

 1 - 2

 Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015

 Fenerbahçe

 Süper Lig

 1 - 0

 Kuyt
25.10.2015

 Fenerbahçe

 Süper Lig

 1 - 1

 Diego / Olcan Adın
13.04.2016

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0 - 0

 -
26.05.2016

 Antalya

 Türkiye Kupası

 0 - 1

 Podolski
20.11.2016

 Ülker

 Süper Lig

 2 - 0

 Van Persie (2)
23.04.2017

 Türk Telekom

 Süper Lig

 1 - 0

 Josef de Souza
22.10.2017

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0 - 0

 -
17.03.2018

 Ülker

 Süper Lig

 0 - 0

 -
02.11.2018

 Türk Telekom

 Süper Lig

 2 - 2

 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019

 Ülker

 Süper Lig

 1 - 1

 Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0 - 0

 -
23.02.2020

 Ülker

 Süper Lig

 1 - 3

 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0 - 0

 -
06.02.2021

 Ülker

 Süper Lig

 0 - 1

 Mustafa Muhammed
21.11.2021

 Nef

 Süper Lig

 2 - 1

 Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
10.04.2022

 Ülker

 Süper Lig

 2 - 0

 Zajc, Serdar Dursun
08.01.2023

 Ülker

 Süper Lig

 0 - 3

 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
04.06.2023

 Nef

 Süper Lig

 0 - 3

 Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi
24.12.2023

 Ülker

 Süper Lig

 0 - 0

 -
07.04.2024

 11 Nisan (Şanlıurfa)

 TFF Süper Kupa

 0 - 3 (Hükmen)

 Mauro Icardi
19.05.2024

 RAMS Park

 Süper Lig

 1 - 0

 Çağlar Söyüncü
21.09.2024 Ülker Süper Lig 1 - 3 Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara
24.02.2025 RAMS Park Süper Lig 0 - 0 -
02.04.2025 Chobani Türkiye Kupası 1-2
 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 20 21 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 8 16 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
