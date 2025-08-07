07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
0-250'
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
1-136'
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
1-134'
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
0-049'
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
1-06'
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Dele Alli, futbola devam edecek!

Como'dan ayrılmaya hazırlanan Dele Alli, İtalyan ekibinden sonra futbolu bırakmayı düşünmüyor.

calendar 07 Ağustos 2025 19:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Como forması giyen Dele Alli, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalyan basını, Como'da beklentileri karşılayamayan ve sadece bir maçta süre bulan Dele Alli'nin kısa sürede takımdan ayrılacağını duyurdu.

İtalyan basını ayrıca, Dele Alli'nin, Como'dan sonra futbolu bırakabileceğini öne sürdü.

New York Times'ta yer alan habere göre, Dele Alli, Como'dan sonra futbolu bırakmayı düşünmüyor.

Como ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcunun kısa sürede takımdan resmi olarak ayrılması bekleniyor.

2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerinde 15 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
