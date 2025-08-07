Dele Alli, futbola devam edecek!

Como forması giyen Dele Alli, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
İtalyan basını, Como'da beklentileri karşılayamayan ve sadece bir maçta süre bulan Dele Alli'nin kısa sürede takımdan ayrılacağını duyurdu.
İtalyan basını ayrıca, Dele Alli'nin, Como'dan sonra futbolu bırakabileceğini öne sürdü.
New York Times'ta yer alan habere göre, Dele Alli, Como'dan sonra futbolu bırakmayı düşünmüyor.
Como ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcunun kısa sürede takımdan resmi olarak ayrılması bekleniyor.
2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerinde 15 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
