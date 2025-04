De Bruyne: 'Hala bu seviyede oynayabilirim'

Manchester City, De Bruyne'nin sözleşmesini yenilememe kararı aldı ve oyuncu yaz ayında takımdan ayrılacak. 33 yaşındaki Belçikalı yıldız, bu yaz düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda kulübü temsil edip etmeyeceğini bilmediğini belirtti. Bu da City forması ile son beş ya da altı maçına çıkıyor olabileceği anlamına geliyor.

Everton maçı sonrası konuşan De Bruyne, kendi tarafından bakıldığında durumu anlatırken, City'nin bu kararı alırken kendi kişisel formundansa takımın genel anlamda yaşadığı zorluklardan etkilenmiş olabileceğini öne sürdü.



Hâlâ en üst seviyede oynayabileceğini savunan De Bruyne, Sportif direktör Txiki Begiristain ile City icra kurulu başkanı Ferran Soriano'nun kendisine yeni sözleşme verilmeyeceğini söylediği anı "şok edici" olarak nitelendirdi.



"Tüm yıl boyunca hiçbir teklif almadım, sadece karar alındı," dedi. "Biraz şaşırdım ama kabul etmek zorundayım. Sorun değil. Dürüst olmak gerekirse, hâlâ bu seviyede performans gösterebileceğimi düşünüyorum, bunu da gösteriyorum zaten. Karar verildiğinden beri sadece her zamanki gibi futbol oynamaya odaklandım. Artık geleceğe bakmam gerekiyor, insanlarla konuşmaya başlamalıyım."



"Durumu kabul etmeliyim, her ne kadar hâlâ iyi bir iş çıkarabileceğimi düşünsem de. Ama durum bu. İnsanların kararlar almasını kabul etmek zorundayım. Onlara da söyledim, hâlâ verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum. Elbette 25 yaşında değilim ama hâlâ işimi yapabileceğimi hissediyorum."



De Bruyne, Begiristain ve Soriano ile yaptığı görüşmeyi 'kısa' olarak tanımladı ve şunları söyledi:



"Temelde daha çok iş açısından bir karar, bu tarz kararları bu temelde alıyorlar. Gerçek anlamda uzun bir konuşma olmadı, sadece bana söylediler ve konu kapandı. Kendimi garip hissetmiyorum, günün sonunda olan oldu."



"HER TEKLİFE AÇIĞIM"



Her teklife açık olduğunu ifade eden Belçikalı Dünya yıldızı, "Tüm tabloya bakmam gerekiyor. Spor açısından, aile açısından, her şeyi birlikte değerlendireceğim, benim ve ailem için en mantıklı olan neyse ona bakacağım. Henüz bunun ne olduğunu bilmiyorum çünkü bu, kiminle konuştuğunuza ve projeler hakkında ne söylediklerine bağlı." dedi.



"HALA FORMUMDAYIM"



Kendini en üst seviyelerde oynayabilecek olarak gören yıldız orta saha, "Hâlâ formda olduğumu düşünüyorum, geçen seneye göre çok daha fazla maç oynadım – sadece fıtık dışında. Kendimi iyi hissediyorum ve ritmimi buluyorum. Hâlâ iyi bir seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum ama biraz daha net bilgiye sahip olduktan sonra bir karar vermem gerekecek." ifadelerini kullandı.