Los Angeles Lakers'ın eski yıldızı Anthony Davis'in, geçmişte yaptığı takas içerikli bir yorumun takım içinde "sinirleri bozduğu" iddia edildi.



Lakers'taki zamanı sürpriz bir takasın ardından sona eren Davis'in bu ayın başlarında yaptığı bazı açıklamalardan, takım yönetiminin memnun kalmadığı bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Cumartesi gecesi geç saatlerde Los Angeles'ın Utah Jazz'i da içeren üç takımlı bir anlaşmayla Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur seçimini Dallas Mavericks'e takas ettiğini duyurmuştu. Lakers bu takasta Luka Dončić, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i almıştı.



Takasın ardından The Athletic'ten Sam Amick, Davis'in geçmişteki bazı yorumlarının "Lakers yönetimine kadar herkesi ciddi bir şekilde kızdırdığını" söyledi.



Davis bu ayın başlarında Charania'ya "Bence başka bir uzuna daha ihtiyacımız var. Ben 4 numara olduğumda ve yanımda bir pivot olduğunda her zaman en iyi şekilde oynadığımı düşünüyorum." demişti.



Davis ayrıca yorumunun arkasındaki sebep olarak takımın 2020 şampiyonluğuna işaret etmiş ve "JaVale (McGee) ve Dwight (Howard) 5 numaradayken ve ben de 4 oynarken şampiyonluk kazandığımızda bunun işe yaradığını görmüştük." ifadelerini kullanmıştı.



"DAVIS LİDER DEĞİLDİ"



Amick ayrıca, Davis'in LeBron James emekli olduktan sonra takımı sürükleyebileceğine dair olan inancın eksikliğinin bu hamlede rol oynadığını açıkladı:



"Davis'in Lakers bünyesi içinde çok sayıda hayranı olmasına rağmen, kendisinin ana yıldız materyali taşımadığı konusunda güçlü bir his vardı. Lig kaynakları, dayanıklılığı ve müsaitliği konusunda endişeler olduğunu ve gelecekte asla gerçek anlamda en iyi opsiyon olarak güvenilemeyeceğine dair bir inanç olduğunu söylüyor."



Amick son olarak, Mayıs 2024'te başantrenör Darvin Ham'ın işine son verilmesinden önce takım içindeki bazı kişilerin "Davis'in olası bir takas talebinde bulunma riskinin, kendi iç hesaplamaları açısından ne kadar kritik olduğunu" unutmadıklarını vurguladı.