Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan talebi!

Stoper transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da yeni gelişme yaşandı.
İŞTE MAAŞ TALEBİ
Orta sahanın yanı sıra stoper bölgesine de transfer yapacak olan Galatasaray'da gündemdeki oyunculardan Davinson Sanchez'in yıllık maaş isteğinin 4 milyon Euro olduğu öğrenildi.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
Tottenham'dan ayrılabileceği konuşulan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin Avrupa'dan da talipleri bulunuyor.
Sarı-Kırmızılılar, stoper transferini orta saha takviyesinden sonra gerçekleştirmeyi düşünüyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sanchez'in Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
TOTTENHAM 42M€ ÖDEDİ
Tottenham, Sanchez'i 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna katmıştı. Kolombiyalı oyuncu, Tottenham'da 205 maça çıktı ve 5 gol sevinci yaşadı.
İŞTE MAAŞ TALEBİ
Orta sahanın yanı sıra stoper bölgesine de transfer yapacak olan Galatasaray'da gündemdeki oyunculardan Davinson Sanchez'in yıllık maaş isteğinin 4 milyon Euro olduğu öğrenildi.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
Tottenham'dan ayrılabileceği konuşulan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin Avrupa'dan da talipleri bulunuyor.
Sarı-Kırmızılılar, stoper transferini orta saha takviyesinden sonra gerçekleştirmeyi düşünüyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sanchez'in Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
TOTTENHAM 42M€ ÖDEDİ
Tottenham, Sanchez'i 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna katmıştı. Kolombiyalı oyuncu, Tottenham'da 205 maça çıktı ve 5 gol sevinci yaşadı.