Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan talebi!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Davinson Sanchez'in sarı kırmızılılardan istediği maaş ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan talebi!
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21 Ağustos 2023 09:53
Stoper transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da yeni gelişme yaşandı.

İŞTE MAAŞ TALEBİ

Orta sahanın yanı sıra stoper bölgesine de transfer yapacak olan Galatasaray'da gündemdeki oyunculardan Davinson Sanchez'in yıllık maaş isteğinin 4 milyon Euro olduğu öğrenildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Tottenham'dan ayrılabileceği konuşulan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin Avrupa'dan da talipleri bulunuyor.

Sarı-Kırmızılılar, stoper transferini orta saha takviyesinden sonra gerçekleştirmeyi düşünüyor.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sanchez'in Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

TOTTENHAM 42M€ ÖDEDİ

Tottenham, Sanchez'i 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna katmıştı. Kolombiyalı oyuncu, Tottenham'da 205 maça çıktı ve 5 gol sevinci yaşadı.





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