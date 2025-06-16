Darwin Nunez'in talipleri artıyor!

Liverpool forması giyen Darwin Nunez, transfer için özellikle İtalyan ekiplerini peşine taktı.Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan ve Napoli, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.Liverpool'un bonservisi için 60 milyon euro istediği Nunez'in Suudi Arabistan'dan da talipleri bulunuyor.Arne Slot döneminde takımda fazla öne çıkamadığını düşünen Darwin Nunez de bu yaz Liverpool'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.Liverpool'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Darwin Nunez, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Darwin Nunez'in, kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.