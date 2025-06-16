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Darwin Nunez'in talipleri artıyor!

Napoli ve Milan, Liverpool'dan Darwin Nunez ile ilgileniyor.

calendar 16 Haziran 2025 14:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Darwin Nunez'in talipleri artıyor!
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Liverpool forması giyen Darwin Nunez, transfer için özellikle İtalyan ekiplerini peşine taktı.

MILAN VE NAPOLI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan ve Napoli, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

60 MİLYON EURO

Liverpool'un bonservisi için 60 milyon euro istediği Nunez'in Suudi Arabistan'dan da talipleri bulunuyor.

AYRILMAK İSTİYOR


Arne Slot döneminde takımda fazla öne çıkamadığını düşünen Darwin Nunez de bu yaz Liverpool'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Darwin Nunez, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Darwin Nunez'in, kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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