Darwin Nunez için Milan iddiası

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Liverpool'un Uruguaylı forveti Darwin Nunez için atağa kalktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Darwin Nunez için Milan iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2025 16:01
Avrupa'da transfer dönemi yeni yılla birlikte başlarken, İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Liverpool'un Uruguaylı forveti Darwin Nunez için atağa kalktı.

İtalya Serie A'da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Milan'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, hedef Liverpool'un Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez. Milan, İngiliz ekibinde bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan 25 yaşındaki golcü oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Nunez için yaz aylarında ödenecek bonservis bedeli ise 50 milyon Euro olacak. Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, bu maçların sadece 7'sinde ilk 11'de görev alan Nunez; 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Öte yandan Liverpool ise Uruguaylı golcünün yerine transfer yapmadan, Nunez'i göndermeye sıcak bakmıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery