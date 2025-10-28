28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Daniel Alves: "Tanrı ile bir anlaşma yaptım"

Tecavüz suçlamasının ardından 14 ay hapis yatan ve daha sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest kalan Dani Alves, "Tanrı'ya inanmak çok önemlidir. Ben bunun kanıtıyım. Tanrı ile bir anlaşma yaptım. Tanrı'nın sözlerini ciddiye almalı ve iman etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Tecavüz suçlamasının ardından 14 ay hapis yatan ve daha sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest kalan Dani Alves, Girona'daki bir kilisede açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı eski futbolcu, "Tanrı'ya inanmak çok önemlidir. Ben bunun kanıtıyım. Tanrı ile bir anlaşma yaptım. Tanrı'nın sözlerini ciddiye almalı ve iman etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Alves, "Fırtınanın ortasında her zaman Tanrı'nın bir elçisi vardır. Hayatımın en kötü anında, o elçi beni aldı ve kiliseye getirdi." sözlerini sarf etti.

Cinsel saldırı nedeniyle 14 aydır cezaevinde kalan Daniel Alves, 1 milyon euro'luk kefaletinin ödenmesinin ardından mart ayında serbest kalmıştı.

Kilisede konuşma yaptığı sırada Daniel Alves




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
