Daniel Alves: 'Tanrı ile bir anlaşma yaptım'

Tecavüz suçlamasının ardından 14 ay hapis yatan ve daha sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest kalan Dani Alves, Girona'daki bir kilisede açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı eski futbolcu, "Tanrı'ya inanmak çok önemlidir. Ben bunun kanıtıyım. Tanrı ile bir anlaşma yaptım. Tanrı'nın sözlerini ciddiye almalı ve iman etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Alves, "Fırtınanın ortasında her zaman Tanrı'nın bir elçisi vardır. Hayatımın en kötü anında, o elçi beni aldı ve kiliseye getirdi." sözlerini sarf etti.
Cinsel saldırı nedeniyle 14 aydır cezaevinde kalan Daniel Alves, 1 milyon euro'luk kefaletinin ödenmesinin ardından mart ayında serbest kalmıştı.
Kilisede konuşma yaptığı sırada Daniel Alves
Brezilyalı eski futbolcu, "Tanrı'ya inanmak çok önemlidir. Ben bunun kanıtıyım. Tanrı ile bir anlaşma yaptım. Tanrı'nın sözlerini ciddiye almalı ve iman etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Alves, "Fırtınanın ortasında her zaman Tanrı'nın bir elçisi vardır. Hayatımın en kötü anında, o elçi beni aldı ve kiliseye getirdi." sözlerini sarf etti.
Cinsel saldırı nedeniyle 14 aydır cezaevinde kalan Daniel Alves, 1 milyon euro'luk kefaletinin ödenmesinin ardından mart ayında serbest kalmıştı.
Kilisede konuşma yaptığı sırada Daniel Alves