Coventry'den Beşiktaş'a haber: 9 milyon Euro!

Beşiktaş'ın gündeminde olan Milan van Ewijk için Coventry City'den haber geldi.
9 MİLYON EURO
İngiliz medyasında çıkan habere göre; Coventry City, Hollandalı 24 yaşındaki sağ bek için 9 milyon Euro bonservis ücreti belirledi.
BURNLEY'IN DE GÜNDEMİNDE
Hem Beşiktaş hem de Premier Ligi'nin yeni ekiplerinden Burnley, oyuncuyu yakın takip ediyor.
Hollandalı oyuncu, 2024/25 sezonunda tüm müsabakalarda 51 maçta forma giydi ve 6 gol katkısı sağladı.
9 MİLYON EURO
İngiliz medyasında çıkan habere göre; Coventry City, Hollandalı 24 yaşındaki sağ bek için 9 milyon Euro bonservis ücreti belirledi.
BURNLEY'IN DE GÜNDEMİNDE
Hem Beşiktaş hem de Premier Ligi'nin yeni ekiplerinden Burnley, oyuncuyu yakın takip ediyor.
Hollandalı oyuncu, 2024/25 sezonunda tüm müsabakalarda 51 maçta forma giydi ve 6 gol katkısı sağladı.