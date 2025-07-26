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Coventry'den Beşiktaş'a haber: 9 milyon Euro!

Beşiktaş'ın gündeminde olan Milan van Ewijk için Coventry City 9 milyon Euro bonservis ücreti belirledi.

calendar 26 Temmuz 2025 16:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Coventry'den Beşiktaş'a haber: 9 milyon Euro!
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Beşiktaş'ın gündeminde olan Milan van Ewijk için Coventry City'den haber geldi.

9 MİLYON EURO

İngiliz medyasında çıkan habere göre; Coventry City, Hollandalı 24 yaşındaki sağ bek için 9 milyon Euro bonservis ücreti belirledi.

BURNLEY'IN DE GÜNDEMİNDE

Hem Beşiktaş hem de Premier Ligi'nin yeni ekiplerinden Burnley, oyuncuyu yakın takip ediyor.

Hollandalı oyuncu, 2024/25 sezonunda tüm müsabakalarda 51 maçta forma giydi ve 6 gol katkısı sağladı.

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