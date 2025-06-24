Como'dan Norveçli harekatı: Andreas Schjelderup

"NORVEÇLİ ÖNCELİKLİ HEDEF"

"TRANSFER BÜTÇESİ 100 MİLYON EURO"

İtalya Serie A ekiplerinden Como 1907 gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvadı. Listenin ilk sırasında Benfica'nın genç yeteneği bulunuyor.Fabrizio Romano'nun haberine göre Como, Andreas Schjelderup'un transferi konusunda Benfica ile temasa geçti. Serie A ekibi Norveçli oyuncuyu öncelikli transfer hedefi haline getirdi.Kadrosunda Assane Diao, Nico Paz ve Maqence Caqueret gibi yeteneklere sahip olan Como şimdi de bir diğer genç yetenek olan Andreas Schjelderup'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Romano'nun haberine göre ise Avrupa kupalarına katılma yarışında yer almak isteyen Como'nun bu yaz transfer bütçesi 100 milyon € olarak belirlendi.Andreas Schjelderup, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 38 maçta görev alırken 4 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.