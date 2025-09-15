Cengiz Ünder'e Sergen Yalçın dokunuşu!

Sergen Yalçın'ın geçmişte "Bir ayda ligin yıldızı yaparım" dediği Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta transferin tartışmalı isimleri arasındaydı.
Tecrübeli hoca, ilk sınavında Tüpraş Stadyumu'na çıkacak olan öğrencisiyle maç günü tesiste bir görüşme yaptı. 28 yaşındaki kanat oyuncusuna, ikinci yarıda süre vermeyi planladığını söyleyen Yalçın, Cengiz'den rahat olmasını, sadece sahaya konsantre olmasını istedi ve "Sana güveniyorum" diyerek moral verdi.
Deneyimli futbolcu da Beşiktaş formasıyla ilk maçında galibiyeti getiren gole imza attı. Maç sonu taraftarların adını bağırıp üçlü çektirmesiyle moral ve motivasyon açısından tamamen kendine geldi.
