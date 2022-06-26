Can Maxim Mutaf'ın yeni takımı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, tecrübeli oyuncu Can Maxim Mutaf'ı transfer etti.
Büyükçekmece Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Can Maxim Mutaf, kariyerinde Fenerbahçe, Trabzonspor, Banvit, Anadolu Efes, Beşiktaş, Bursaspor ve Darüşşafaka formaları giydi.
Büyükçekmece Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Can Maxim Mutaf, kariyerinde Fenerbahçe, Trabzonspor, Banvit, Anadolu Efes, Beşiktaş, Bursaspor ve Darüşşafaka formaları giydi.
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