Çağlar Söyüncü: "Taraftara moral vermek istedik"

Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çağlar Söyüncü: 'Taraftara moral vermek istedik'
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26 Eylül 2024 21:55
Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli stoper, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik, başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Biz hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları hep mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz, yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler." dedi.

Attığı gol için de konuşan Çağlar Söyüncü, "Golümü sevgili eşime armağan ediyorum." sözlerini sarf etti.

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