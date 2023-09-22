Buse Tosun ağabeyiyle güreşten dünyanın zirvesine

İzmir'de 1995 yılında dünyaya gelerek 2006'da güreşe başlayan Buse, bu spora başladığı ilk dönemde senelerce antrenmanlarını ağabeyi Çağrı Tosun'la yaptı. Ağabeyi güreş sporuyla ilgilenmese de kendinden güçlü rakiple mücadele ederek turnuvalardaki rakiplerine hazırlanan Buse, basamakları teker teker tırmanarak Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı.2013 yılında Gençler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup ülkemize bu alanda ilk altını getirerek başladığı uluslararası kariyerinde Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş, 2 bronz, Dünya Şampiyonası'nda da 2018 ve 2021'de 2 bronz madalya kazanan 27 yaşındaki Buse, bu kez şampiyon olmayı başardı. Bu sene Hırvatistan'daki 2023 Avrupa Şampiyonası'nda 72 kilogramda gümüş madalya kazanan milli sporcu, Sırbistan'da 68 kilogramda yarışarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Daha önce 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan Buse, 2024 Paris Olimpiyatları'na da Sırbistan'da kota aldı.İzmir Büyükşehir Belediyespor'da yetişen başarılı güreşçi kariyerini Yalova'da sürdürüyor.