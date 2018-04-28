  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Bundesliga'ya çıkan ilk takım Dusseldorf oldu!

Bundesliga 2'de Dusseldorf, deplasmanda Dresden'i 2-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

Kaynak: Sporx.com
Bundesliga'ya çıkan ilk takım Dusseldorf oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2018 15:56
Almanya Bundesliga'ya yükselen ilk takım Fortuna Dusseldorf oldu. Bundesliga 2'nin 32. haftasında deplasmanda Dresden'e konuk olan Dusseldorf, son dakikada attığı golle rakibini 2-1 yendi ve bitime 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

9. dakikada Neuhaus'ın attığı golle öne geçen Fortuna Dusseldorf, 64. dakikada Kone'nin golüne engel olamadı. 90. dakikada Hennings, takımı adına kritik bir gole imza atarken Dusseldorf maçı 2-1 kazandı.

Puanını 59'a çıkartan Dusseldorf, 3. sıradaki Kiel ile arasındaki puan farkını 10'a çıkarttı ve Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu.

Fortuna Dusseldorf, 5 yıl aranın ardından Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için