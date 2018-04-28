Almanya Bundesliga'ya yükselen ilk takım Fortuna Dusseldorf oldu. Bundesliga 2'nin 32. haftasında deplasmanda Dresden'e konuk olan Dusseldorf, son dakikada attığı golle rakibini 2-1 yendi ve bitime 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.
9. dakikada Neuhaus'ın attığı golle öne geçen Fortuna Dusseldorf, 64. dakikada Kone'nin golüne engel olamadı. 90. dakikada Hennings, takımı adına kritik bir gole imza atarken Dusseldorf maçı 2-1 kazandı.
Puanını 59'a çıkartan Dusseldorf, 3. sıradaki Kiel ile arasındaki puan farkını 10'a çıkarttı ve Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu.
Fortuna Dusseldorf, 5 yıl aranın ardından Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.
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9. dakikada Neuhaus'ın attığı golle öne geçen Fortuna Dusseldorf, 64. dakikada Kone'nin golüne engel olamadı. 90. dakikada Hennings, takımı adına kritik bir gole imza atarken Dusseldorf maçı 2-1 kazandı.
Puanını 59'a çıkartan Dusseldorf, 3. sıradaki Kiel ile arasındaki puan farkını 10'a çıkarttı ve Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu.
Fortuna Dusseldorf, 5 yıl aranın ardından Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.
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