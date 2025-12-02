02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-017'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Bulls'ta Anthony Davis sesleri: takas senaryosu masada

Chicago Bulls yönetimi, Dallas Mavericks'in yıldızı Anthony Davis'i kadroya katma ihtimali üzerine iç değerlendirmeler yaptığını ESPN'e doğrulayan kaynaklar aracılığıyla ortaya koydu.

Ancak takım kaynakları, Bulls'un böyle bir hamleyi gerçekleştirmek için mevcut genç çekirdeğinden herhangi bir oyuncuyu feda etmeye şu aşamada sıcak bakmadığını belirtti. Yönetim, Davis'in pota altı savunması ve iç koridor direncindeki sorunları çözebileceğine inanıyor.

Chicago doğumlu olan Anthony Davis'in yanı sıra, mevcut Bulls kadrosunda Ayo Dosunmu, Jevon Carter ve Matas Buzelis gibi bölge kökenli üç oyuncu bulunması dikkat çekiyor. Kaynaklar, bunun tesadüf olmadığını ve Bulls'un yerel bağlantıları franchise inşasında değerli bir unsur olarak gördüğünü aktardı.


Bir takım yetkilisi ESPN'e yaptığı açıklamada,
"Bugün itibarıyla gidip bir megastar kovalamak doğru yaklaşım değil," ifadelerini kullandı.

Chicago, önümüzdeki yedi yıl boyunca tüm birinci tur draft haklarına sahip olmasının yanında Portland'dan 2026 yılı için lotarya korumalı birinci tur hakkını da elinde bulunduruyor. Bu tablo Bulls'a toplamda beş birinci tur seçimi ve beş ikinci tur seçimini takas etme esnekliği sunuyor. Öte yandan ESPN'den Bobby Marks'a göre takım, gelecek yaz yaklaşık 70 milyon dolara yakın maaş boşluğuna da sahip olabilir.

Kaynaklar, Bulls'un Josh Giddey, Coby White ve Matas Buzelis üçlüsünü gelecek için temel çekirdek olarak gördüğünü bildirdi. 2025 Draftı'nda 12. sıradan seçilen ve bu ayın ilerleyen dönemlerinde 19 yaşına girecek olan Noa Essengue de bu yapının önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor. Yönetim, bu çekirdeği güçlendirme konusunda kararlı bir plan izliyor.

