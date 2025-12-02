Chicago Bulls yönetimi, Dallas Mavericks'in yıldızı Anthony Davis'i kadroya katma ihtimali üzerine iç değerlendirmeler yaptığını ESPN'e doğrulayan kaynaklar aracılığıyla ortaya koydu.Ancak takım kaynakları, Bulls'un böyle bir hamleyi gerçekleştirmek için mevcut genç çekirdeğinden herhangi bir oyuncuyu feda etmeye şu aşamada sıcak bakmadığını belirtti. Yönetim, Davis'in pota altı savunması ve iç koridor direncindeki sorunları çözebileceğine inanıyor.Chicago doğumlu olan Anthony Davis'in yanı sıra, mevcut Bulls kadrosunda Ayo Dosunmu, Jevon Carter ve Matas Buzelis gibi bölge kökenli üç oyuncu bulunması dikkat çekiyor. Kaynaklar, bunun tesadüf olmadığını ve Bulls'un yerel bağlantıları franchise inşasında değerli bir unsur olarak gördüğünü aktardı.Bir takım yetkilisi ESPN'e yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Chicago, önümüzdeki yedi yıl boyunca tüm birinci tur draft haklarına sahip olmasının yanında Portland'dan 2026 yılı için lotarya korumalı birinci tur hakkını da elinde bulunduruyor. Bu tablo Bulls'a toplamda beş birinci tur seçimi ve beş ikinci tur seçimini takas etme esnekliği sunuyor. Öte yandan ESPN'den Bobby Marks'a göre takım, gelecek yaz yaklaşık 70 milyon dolara yakın maaş boşluğuna da sahip olabilir.Kaynaklar, Bulls'un Josh Giddey, Coby White ve Matas Buzelis üçlüsünü gelecek için temel çekirdek olarak gördüğünü bildirdi. 2025 Draftı'nda 12. sıradan seçilen ve bu ayın ilerleyen dönemlerinde 19 yaşına girecek olan Noa Essengue de bu yapının önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor. Yönetim, bu çekirdeği güçlendirme konusunda kararlı bir plan izliyor.