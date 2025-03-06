Bülent Uygun: 'TFFnin yabancı hakem kararı doğruydu'

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD), Ramazan ayı vesilesiyle bir iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Mihrabat Korusu'nda gerçekleştirilen etkinliğe FBİAD üyelerinin yanı sıra teknik direktör Yılmaz Vural ve Fenerbahçeli eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun da katıldı.
FBİAD Başkanı Güven Güleşce, dernek kurulduğundan beri iftar organizasyonu düzenlediklerini ve bunun artık geleneksel hale geldiğini belirtti. Programa katılanlara teşekkür eden Güleşçe, "Fenerbahçe, Avrupa'da son 5 yılda ülke puanına en fazla katkıda bulanan takım. Bu sene Avrupa'da yoluna devam eden tek takım Fenerbahçe. Şu anda, tek kaldık. Önemli bir görevimiz var. Takım oturdu, güçlü bir oyun sergiliyoruz. Turu geçeceğimize inanıyorum. Ligde de sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
BÜLENT UYGUN: "RANGERS MAÇINI RAHAT KAZANIR"
Programa katılan Bülent Uygun da sarı-lacivertli ekibin yükselen bir form grafiğinin olduğunu dile söyledi. Uygun, "Fenerbahçe'nin yükselen bir ivmesi var. Her hafta moralli şekilde yukarıya gidiyor. Dolayısıyla çok keyifli. Ülke puanı açısından önemli bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin en az 2-0'lık bir skorla rahat kazanacağınızı düşünüyorum" dedi.
'TFF DERBİYE YABANCI HAKEM GETİREREK DOĞRU KARAR VERDİ'
Yabancı hakem konusunda da görüşlerini dile getiren Bülent Uygun, "Türk hakemlerini savunan, onların gelişmesi için mücadele eden bir teknik adam olarak bazen çok eleştirdiğimiz yerler oluyor. Baktığını göremiyor, gördüğünü yanlış görüyor, yanlış kararlar veriyor. Maalesef ülkemizde böyle bir durum vardı. Son maçta gelen yabancı hakemin yerine hangi Türk hakemi getirirseniz getirin o hakemi bir taraf, bir anlamda linç edecekti. O anlamda TFF doğru bir karar vererek bir anlamda Türk hakemlerini, o maçı yönetecek hakemi korumuş oldu. O yüzden TFF'yi tebrik ediyorum. Biraz sağduyulu olmamız lazım. Artık futbolcular sahada futbol oynamalı, kendini yere atmamalı" ifadelerini kullandı.
FBİAD Başkanı Güven Güleşce, dernek kurulduğundan beri iftar organizasyonu düzenlediklerini ve bunun artık geleneksel hale geldiğini belirtti. Programa katılanlara teşekkür eden Güleşçe, "Fenerbahçe, Avrupa'da son 5 yılda ülke puanına en fazla katkıda bulanan takım. Bu sene Avrupa'da yoluna devam eden tek takım Fenerbahçe. Şu anda, tek kaldık. Önemli bir görevimiz var. Takım oturdu, güçlü bir oyun sergiliyoruz. Turu geçeceğimize inanıyorum. Ligde de sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
BÜLENT UYGUN: "RANGERS MAÇINI RAHAT KAZANIR"
Programa katılan Bülent Uygun da sarı-lacivertli ekibin yükselen bir form grafiğinin olduğunu dile söyledi. Uygun, "Fenerbahçe'nin yükselen bir ivmesi var. Her hafta moralli şekilde yukarıya gidiyor. Dolayısıyla çok keyifli. Ülke puanı açısından önemli bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin en az 2-0'lık bir skorla rahat kazanacağınızı düşünüyorum" dedi.
'TFF DERBİYE YABANCI HAKEM GETİREREK DOĞRU KARAR VERDİ'
Yabancı hakem konusunda da görüşlerini dile getiren Bülent Uygun, "Türk hakemlerini savunan, onların gelişmesi için mücadele eden bir teknik adam olarak bazen çok eleştirdiğimiz yerler oluyor. Baktığını göremiyor, gördüğünü yanlış görüyor, yanlış kararlar veriyor. Maalesef ülkemizde böyle bir durum vardı. Son maçta gelen yabancı hakemin yerine hangi Türk hakemi getirirseniz getirin o hakemi bir taraf, bir anlamda linç edecekti. O anlamda TFF doğru bir karar vererek bir anlamda Türk hakemlerini, o maçı yönetecek hakemi korumuş oldu. O yüzden TFF'yi tebrik ediyorum. Biraz sağduyulu olmamız lazım. Artık futbolcular sahada futbol oynamalı, kendini yere atmamalı" ifadelerini kullandı.